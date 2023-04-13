Подмосковье 13 апреля 2023, 10:05 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов 13 апреля

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Утром 13 апреля на дорогах Подмосковья выявили свыше 839 тысяч автомобилей. Это на 1% больше средних показателей прошлого месяца. Загруженность дорог составила пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе, самыми загруженными дорогами оказались Можайское, Носовихинское, Пятницкое, Рублево-Успенское, Симферопольское и Щелковское шоссе в сторону Москвы, а также трассы М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают соблюдать ПДД, держать дистанцию и не превышать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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