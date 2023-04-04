Подмосковье 04 апреля 2023, 10:47 Минтранс назвал самые загруженные дороги Подмосковья 4 апреля

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Свыше 789 тысяч автомобилей выявили на дорогах Подмосковья 4 апреля. Это на 2% меньше, чем в среднем в прошлом месяце. Загруженность дорог составила пять баллов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, затрудненное движение в этот день наблюдается в сторону столицы на Варшавском, Волоколамском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на дорогах М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия» и А-105.

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Ожидается, что 4 апреля местами в Подмосковье пройдет дождь, а температура поднимется до +12 градусов. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и быть внимательными рядом с пешеходными зонами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в окурге пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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