Подмосковье 30 июня 2023, 17:22 Минтранс напомнил о правилах перевозки спортинвентаря в автобусах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки спортивного инвентаря в автобусах. Бесплатно можно провести снаряжения, габариты которых не превышает 120 сантиметров.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, летом многие пассажиры «Мострансавто» предпочитают проводить время на природе и заниматься там спортом.

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«Мы понимаем, что летом многие наши пассажиры предпочитают проводить время на свежем воздухе всей семьей, занимаясь спортом и различными видами активного отдыха. Предлагаем вспомнить правила перевозки спортинвентаря, чтобы жители и гости Подмосковья могли наслаждаться комфортной и спокойной поездкой в автобусах предприятия», — отметили в компании.

Жители могут бесплатно провезти инвентарь, габариты которого не превышает 120 сантиметров. Это роликовые коньки, скейтборды и моноколеса. Перевозка более крупных предметов нужно оплачивать согласно тарифам.

Стоимость провоза спортинвентаря составляет 45 рублей при поездке в пределах города, при междугородних поездках на расстояние свыше 25 и до 50 километра — 90 рублей, больше 50 километров — 135 рублей. Водитель может отказать пассажиру в перевозке снаряжения, если оно будет препятствовать входу и выходу из автобуса. Важно, чтобы при поездке инвентарь не пачкал в салон транспорта и одежду пассажиров.

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