28 декабря 2023, 15:08
Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья напомнили водителям о соблюдении ПДД в новогодние праздники
Минтранс Подмосковья и Госавтоинспекция напомнили водителям о строгом соблюдении ПДД в период новогодних праздников. В этот период учащаются ДТП из-за интенсивности движения или превышения скорости.
С 29 декабря по 8 января Госавтоинспекция Подмосковья проведет рейды на выявление нетрезвых водителей и соблюдение правил перевозки детей.
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«Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, исключить вождение в нетрезвом виде, быть осторожными на парковках и во дворах. При поездках на дальние расстояния соблюдать режим сна и отдыха», — сообщили в Минтрансе.
На квадроциклах и снегоходах следует ездить в спецместах и надевать спецэкипировку. Пешеходам нужно носить одежду со световозвращателями и включать фонарики в темное время суток.
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