Подмосковье 28 декабря 2023, 15:08 Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья напомнили водителям о соблюдении ПДД в новогодние праздники Пресс-служба Минтранса МО

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Минтранс Подмосковья и Госавтоинспекция напомнили водителям о строгом соблюдении ПДД в период новогодних праздников. В этот период учащаются ДТП из-за интенсивности движения или превышения скорости.

С 29 декабря по 8 января Госавтоинспекция Подмосковья проведет рейды на выявление нетрезвых водителей и соблюдение правил перевозки детей.

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«Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, исключить вождение в нетрезвом виде, быть осторожными на парковках и во дворах. При поездках на дальние расстояния соблюдать режим сна и отдыха», — сообщили в Минтрансе.

На квадроциклах и снегоходах следует ездить в спецместах и надевать спецэкипировку. Пешеходам нужно носить одежду со световозвращателями и включать фонарики в темное время суток.

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