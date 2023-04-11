Подмосковье 11 апреля 2023, 14:31 Минтранс и автоинспекторы Подмосковья напомнили пешеходам о важности светоотражателей Госавтоинспекция Подмосковья

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Пешеходам Подмосковья напомнили о необходимости использовать светоотражатели на дорогах и рядом с ними. Особенно они необходимы в плохую погоду и темное время суток.

Аварии с участием пешеходов являются одним из частых видов ДТП в Подмосковье. Именно поэтому жителям нужно быть максимально внимательными и не пренебрегать простыми правилами дорожного движения. Пересекать проезжую часть можно только по «зебре», а самокатчикам и велосипедистам необходимо спешиться перед этим.

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В темное время суток на одежде должны обязательно присутствовать светоотражатели. Они помогут водителям заметить пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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