Подмосковье 31 мая 2023, 10:20 Минтранс: хозяин забытой в Шереметьево кошки нашелся и забрал ее домой

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Найденную в аэропорту Шереметьево кошку забрали домой. Долгожданная встреча питомца и хозяина состоялась 30 мая.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, чем закончилась история с найденной в терминале В кошкой. Спустя почти 10 дней хозяин животного объявился — им оказался молодой человек по имени Антон. Парень рассказал, что питомца зовут Марусей, ему 2,5 года.

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Кошку отдал хозяину сотрудник камеры хранения Акрам. Его семья приютила найденыша и все эти дни заботилась о нем. В знак благодарности Антон передал гостинцы для домашних работника.

В аэропорту Шереметьево рассказали, что за время поисков хозяина кошки более 40 человек обратились в воздушную гавань с предложениями помощи. Для животного обустроили уютное жилище и даже дали временную кличку Джесси. Теперь Джесси-Маруся дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект заработает в июле этого года.

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