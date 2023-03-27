Подмосковье 27 марта 2023, 11:03 Минтранс: дикие животные стали чаще выходить на дороги в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Водителей предупредили о том, что в межсезонье лесные животные чаще выходят на дороги в Подмосковье. Перебегать шоссе могут лисы, кабаны, лоси и другие представители фауны.

Минтранс Подмосковья призвал быть особо внимательными на дорогах в межсезонье. Из-за талой и дождевой воды ухудшается сцепление с асфальтом, из-за чего может увеличиться тормозной путь. В это же время лесные животные чаще выходят на шоссе, что представляет опасность для водителей. Уже участились случаи появления лис, кабанов и даже лосей на трассах и магистралях региона.

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В зоне действия знака «Дикие животные» нужно снижать скорость, утром и вечером включать дальний свет. Если на дороге зверь, нельзя использовать звуковой сигнал, чтобы не испугать его.

Путепровод через железную дорогу в Раменском округе откроют раньше срока — в сентябре 2024 года, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вместе с тем летом завершится строительство безопасного перехода через ж/д пути на станции Удельная.