Подмосковье 16 июня 2023, 16:02 Минстрой России включил 8 благоустроенных объектов Подмосковья в реестр лучших проектов министерство благоустройства

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Восемь благоустроенных территорий Московской области вошли в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства 2022 года. Об этом сообщили в региональном министерстве благоустройства.

«Наш регион оказался в числе лидеров по количеству отобранных проектов для федерального реестра лучших практик, реализованных в прошлом году. Все восемь поданных заявок одобрены экспертным советом и включены в реестр, — рассказал министр Михаил Хайкин.

В реестр Минстроя России вошли парк Малевича в Одинцове, парк «Патриот» в Наро-Фоминске, сквер Ветеранов в Балашихе, центральная историческая часть Звенигорода, вторая очередь пешеходной зоны в Верее, сквер «Патриот» в Котельниках, площадь перед Дворцом культуры в Жуковском и торговая площадь в Истре.

Все территории благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Всего в Минстрой России поступило 367 заявок из 84 регионов. Конкурсная комиссия выбрала 61 лучший проект.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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