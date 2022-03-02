Новая школа появится в городском округе Мытищи в следующем году. Учебное заведение рассчитано на 1100 мест. Все работы по строительству идут по графику. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас рабочие продолжают армировать и бетонировать фундамент здания, а также укрепляют вертикальные конструкции подземной части будущей школы.

«Сейчас на объекте находятся более 50 рабочих и шесть единиц техники. Работы ведутся в графике», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Само здание школы будет четырехэтажным. На 16 тысячах квадратных метров разместятся классы, лаборатории, мастерские, актовый зал на 400 мест, два спортивных зала для учеников начальных и средних классов. Кроме того, в учебном заведении появятся своя библиотека с читальным залом со специальной IT-зоной, столовая, а также административные и вспомогательные помещения.

Территорию около учебного заведения благоустроят. Там построят стадион с беговыми дорожками, сектором для занятий легкой атлетикой и площадкой для командных игр. Рядом создадут специальную зеленую зону с плодовыми и ягодными деревьями и кустарниками, экологической тропой и площадкой для занятий на открытом воздухе. Все помещения школы оборудуют с учетом доступности для маломобильных учеников.