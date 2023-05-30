Подмосковье 30 мая 2023, 03:40 Минстрой Подмосковья рассмотрел обращения о переселении из аварийных домов фото минстроя мо

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Первый замминистра строительного комплекса Московской области Константин Лапин ответил на вопросы жителей региона. Он рассмотрел 10 обращений, связанных с переселением из аварийного жилья.

Прием проходил в очном и онлайн форматах.

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«В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся: сроков переселения из аварийных домов, выплаты выкупной стоимости и сроков реализации новой программы переселения домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года», — уточнили в министерстве.

К замминистра обратились жители Солнечногорска, Коломны, Жуковского, Щелково, Рузского, Орехово-Зуева и Дмитрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о досрочном завершении двух этапов расселения аварийного жилья в регионе.

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