Подмосковье 05 июня 2023, 15:20 Минстрой Подмосковья принял свыше 200 обращений от жителей в мае

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В мае министерство строительного комплекса Московской области приняло 223 обращения от местных жителей. Из них 160 заявок касались сроков и механизмов расселения аварийного жилья.

Еще 20 обращений относились к теме строительства социальных объектов. Все заявки рассмотрят профильные ведомства. Они пришлют ответы в установленные сроки.

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С начала 2023 года в ведомство поступило 746 обращений, большинство из которых — по теме расселения аварийного жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом этапе расселения аварийного жилья в регионе.

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