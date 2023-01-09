Подмосковье 09 января 2023, 16:34 Минстрой Подмосковья отработал почти 2 тысячи обращений жителей за год

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Министерство строительного комплекса Московской области получило в 2022 году 1,9 тысячи обращений граждан. Сообщения от жителей поступали круглосуточно через Центр управления регионом.

«Большая часть запросов касалась реализации программы переселения граждан из аварийного фонда. Сотрудники министерства обработали 1,3 тысячи обращений по данной тематике. Кроме того, жители спрашивали о сроках и ходе строительства объектов социальной инфраструктуры», — сообщил министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

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Популярной темой стало и строительство социальных объектов в 2022 году. По этому вопросу в Минстрой Подмосковья поступило 395 запросов. Профильные подразделения рассмотрели все обращения и направили ответы гражданам в установленные сроки.

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Первый ЦУР заработал в Подмосковье в конце 2018 года. Идея губернатора Андрея Воробьева заинтересовала не только регионы России, но и другие страны.

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