Минспорта Подмосковья: в регионе есть необходимая инфраструктура для продвижения гольфа

Сегодня в деревне Курово Дмитровского района состоялись международные соревнования по интеллектуальным видам спорта «Сильные фигуры».

На поле вышли политики и бизнесмены. Занятие нашлось опытным и новичкам — команды были смешанными: из любителей и профессионалов. Такой состав команд мало где можно увидеть: Сергей Нарышкин против министра спорта, Светлана Журова болеет за Никиту Нагорного. Турнир проходит в Московской области уже третий раз, более подходящее место найти трудно.

На мероприятии также презентовали новый вид спорта — керлингольф. Этой разновидности обычного гольфа всего несколько дней, автор игры — Евгений Ковтун, он же — организатор турнира. В керлингольф играют в команде, задача неизменна — попасть в лунку. Но можно и даже нужно, как в керлинге, подталкивать свой мяч чужим.

Фестиваль «Сильные фигуры»

Организаторы пообещали, что следующий турнир проведут на более сложной площадке.

«Мы проводили у себя достаточно крупные турниры, абсолютно готовы принять у себя столь достойное мероприятие, очень надеемся, что всем организаторам и участникам турнира „Сильные фигуры“ у нас понравится, поле сложнейшее», — рассказала директор по развитию «Links National Golf Resort» Юлия Хвастунова.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что в Подмосковье есть необходимая инфраструктура для продвижения гольфа. Сейчас регион является лидером по количеству полей для гольфа и по количеству спортсменов, вовлеченных в эту игру.

«У нас открыты и отделения спортивных школ, куда детишки приходят и занимаются этим видом спорта. Мы предоставляем все условия, в том числе и на этих полях. <…> С каждым годом гольф набирает обороты по популярности, по вовлечению все большего количества спортсменов», ― указал министр.