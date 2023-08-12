Подмосковье 12 августа 2023, 21:39 Минспорта Подмосковья: ЦСКА в четвертый раз взял Кубок Александра Овечкина в Красногорске ЦСКА в четвертый раз взял Кубок Александра Овечкина в Красногорске Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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Сегодня в ледовом дворце «Красногорск Арена» имени Петрова в Красногорске состоялся финал турнира по хоккею среди детских команд «Кубок Александра Овечкина». Победителем соревнований уже в четвертый раз стал московский клуб ЦСКА, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соперниками ЦСКА выступил клуб из Санкт-Петербурга «СКА-Стрельна». В этот же день ярославский «Локомотив-2004» и «Спартак» из Москвы встретились в матче за третье место.

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«Приветствую участников, их родителей и болельщиков на пятом юбилейном турнире OviCup. Надеюсь, что всем все понравилось. Командам ЦСКА и СКА желаю удачи в финале и пусть победит сильнейший», — поприветствовал участников и гостей Александр Овечкин.

Перед решающей игрой прошел матч между «Легендами хоккея» и командой спортивных блогеров. В состав коллектива профессионалов вошел сын Александра — Сергей Овечкин.

«Для нас огромная честь участвовать в турнире, который для мальчишек запомнится на всю жизнь. Сегодня здесь легенды хоккея трех поколений. Очень важно, что мальчишки — участники Кубка — продолжатели величайших традиций отечественного хоккея», — заявил Вячеслав Фетисов.

Игра закончилась со счетом 10:8 в пользу легенд хоккея.

«Я уже не первый раз играю в команде блогеров и каждый раз мне везет: я становлюсь лучшим бомбардиром. Сегодня у меня вновь получилось забросить больше всех шайб, три гола», — поделился впечатлениями Субхан Мамедов.

После гала-матча финалисты показали игру за первое место и кубок Овечкина. Исход встречи — 7:2 в пользу армейцев. Матч за третье место закончился со счетом 2:1в пользу ярославского «Локомотива».

Индивидуальные награды получили юные хоккеисты, отличившиеся во время турнира. Лучшим снайпером стал Леонид Грибов из «Балашихм», лучшим бомбардиром — Артем Баранов из «Балашиха», лучшим защитником — Глеб Серегин из «СКА-Стрельны» и лучшим вратарем — Тайми Бибулатов из ЦСКА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил финал хоккейного события и поблагодарил организаторов и спортсменов. Он заявил, что регион будет увеличивать количество участников в будущем.

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