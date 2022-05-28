Минспорта Подмосковья организовало встречу кубанского футбольного фаната с Дмитрием Аленичевым

Лидер фанатского движения португальского футбольного клуба «Порту» в России Иван Лихманов исполнил свою давнюю мечту и встретился с игроком клуба Дмитрием Аленичевым. Помогло ему в этом Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Иван Лихманов живет в Краснодарском крае. Из социальных сетей он узнал о проекте Московской области «Выходи во двор», в котором принимают участие известные футболисты. Когда Иван узнал, что в матче-открытии примет участие Дмитрий Аленичев, то тут же собрался в Подмосковье.

Уже в самолете фанат узнал, что открытие летней серии игр «Выходи во двор» перенесли. Помешали погодные условия. Но со своим кумиром фанат встретился.

«Мечта должна осуществиться, тем более что Иван проделал такой большой путь. Сегодня он встретился с Дмитрием Аленичевым и получил заветный автограф. Спасибо Дмитрию Анатольевичу за неравнодушие», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

На встрече с поклонником Аленичев показал свои трофеи и форму, в которой выступал во время игр за португальский клуб. Сам Иван признался, что даже не мог мечтать о такой возможности.

«Вышел на связь с Министерством спорта Московской области. Мне помогли организовать встречу с моим кумиром. Это фантастика! Я б еще с удовольствием посмотрел, как Дмитрий Аленичев играет в футбол и, возможно, приеду уже на сам матч», — не исключил он.

Он подчеркнул, что для любителей футбола матчи, которые устраивают в Московской области, — это настоящий праздник.

В рамках проекта «Выходи во двор» минувшей зимой проходили хоккейные матчи, где звезды советского и российского хоккея встречались с любительскими командами Московской области. Семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов отметил, что в следующем году проект обязательно продолжится. Об этом уже договорились с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов признался, что летом в рамках проекта пройдут футбольные матчи с участием известных спортсменов.