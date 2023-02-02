Подмосковье 02 февраля 2023, 15:31 Минспорт Подмосковья сообщил об увеличении возрастных групп комплекса ГТО

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Жителям Подмосковья рассказали, что количество возрастных групп комплекса «Готов к труду и обороне» будет увеличено с 23 марта 2023 года. Вместо 11 ступеней станет 19.

В Министерстве физкультуры и спорта Подмосковья отметили, что с момента возрождения комплекса ГТО его участниками стали порядка 480 тысяч жителей региона. Нормы сдают как школьники, так и пожилые люди. Теперь комплекс будет включать больше возрастных групп.

Участники до 19 лет будут проходить «шаг» один раз в два года, а у взрослых переходный период будет сокращен с 10 до пяти лет. Это позволит оптимизировать нормативы и адаптировать нагрузки для каждой группы.

В Минспорта Подмосковья напомнили, что будущим абитуриентам нужно сдать нормы ГТО до 23 марта, чтобы успеть получить знак к началу работы приемных комиссий.

Губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт в Подмосковье. В регионе строятся новые и реконструируются старые стадионы и спортшколы.

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