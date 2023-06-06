Подмосковье 06 июня 2023, 18:03 Минспорт Подмосковья: российская сборная гребцов выиграла 22 медали на международной регате Фото: «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта», ГБУ ДО МО «СШОР по летним видам спорта», МБУ ФСО «СШОР

Читать 360tv в

Спортсмены из Подмосковья помогли сборной команде России выиграть семь золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей на международном соревновании по гребному спорту. Турнир «62-й Большая Московская регата» прошел в Москве с 1 по 5 июня.

Как рассказали Минспорте Подмосковья, на первую ступень пьедестала поднялись Анастасия Любич, Мария Жовнер, Александра Брысина, Виктория Луганская, Екатерина Питиримова, Ирина Ульянова, Анна Кореневская и Анастасия Смагина.

Реклама

Второе место заняли Анастасия Смагина, Анна Кореневская, Екатерина Костюхина, Алексей Кияшко и Роман Ломачев.

Бронзовые медали получили Роман Ломачев, Илья Страхов, Сергей Иськив, Алексей Швецов, Михаил Арешкович, Мария Жовнер, Александра Брысина, Екатерина Питиримова, Софья Иванова, Елизавета Литвиненко, Виктория Соловьева, Анна Русскова, Юлия Голубкова, Диана Свирикова.

Сразу три награды турнира выиграла Мария Жовнер. Это два золота и одна бронза. По две медали получили Виктория Луганская и Анастасия Любич.

Подмосковный спортсмены представили Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, СШОР по летним видам спорта и СШОР по академической гребле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий.Он отметил, что летом запрос на различные соревнования увеличивается за счет ушедших на каникулы школьников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».