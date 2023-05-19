19 мая 2023, 09:52
Минспорт Подмосковья рассказал о первом для УНИКСа чемпионстве России по баскетболу
Казанский УНИКС впервые стал чемпионом России по баскетболу, одержав победу в Единой лиге ВТБ. В составе команды играют и спортсмены из Подмосковья — это Станислав Ильницкий и Владислав Одиноков.
Финальный матч Единой лиги ВТБ прошел в Казани, на домашней арене УНИКСа. Титул чемпиона России клуб завоевал впервые в своей истории, обыграв «Локомотив-Кубань» из Краснодара.
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Владислав Одиноков с детства живет в Химках, где учился в лицее № 12 и занимался баскетболом в СДЮСШОР № 1. Спортсмен окончил с красным дипломом училище олимпийского резерва № 3.
Станислав Ильницкий — уроженец Белгорода. В 15 лет его пригласили на смотр в подмосковные «Химки». С 2009 года участвовал в юношеских и молодежных составах клуба, а в 2013-м вышел на площадку с основной командой.
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