Подмосковье 19 мая 2023, 09:52 Минспорт Подмосковья рассказал о первом для УНИКСа чемпионстве России по баскетболу Пресс-служба БК "УНИКС"

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Казанский УНИКС впервые стал чемпионом России по баскетболу, одержав победу в Единой лиге ВТБ. В составе команды играют и спортсмены из Подмосковья — это Станислав Ильницкий и Владислав Одиноков.

Финальный матч Единой лиги ВТБ прошел в Казани, на домашней арене УНИКСа. Титул чемпиона России клуб завоевал впервые в своей истории, обыграв «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

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Владислав Одиноков с детства живет в Химках, где учился в лицее № 12 и занимался баскетболом в СДЮСШОР № 1. Спортсмен окончил с красным дипломом училище олимпийского резерва № 3.

Станислав Ильницкий — уроженец Белгорода. В 15 лет его пригласили на смотр в подмосковные «Химки». С 2009 года участвовал в юношеских и молодежных составах клуба, а в 2013-м вышел на площадку с основной командой.

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