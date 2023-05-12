Подмосковье 12 мая 2023, 11:31 Минсоцразвития рассказало о применении технологий VR для реабилитации детей в Подмосковье КЦСОиР "Егорьевский"

Читать 360tv в

Технологии виртуальной реальности используют для реабилитации детей в Подмосковье. Они помогают им бороться со страхами, восстановить внимание, а также развить сенсорные и когнитивные функции.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, погружение в виртуальную реальность активно применяют в реабилитационных центрах региона, в частности в Егорьевске. Специалисты отмечают, что современные технологии сильно расширили возможности помощи детям.

Реклама

«Главная особенность виртуальной реальности — возможность тренировать необходимые навыки в безопасной среде. Быстро, безопасно и эффективно — вот основные качества VR», — отметили сотрудники центра.

В министерстве подчеркнули, что реабилитация в виртуальной реальности — это современный метод, способный глубинно воздействовать на подсознание и обеспечивать высокий результат. Его используют для помощи детям с ДЦП и другими поражениями опорно-двигательного аппарата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».