Подмосковье 06 июля 2023, 13:18 Минсоцразвития Подмосковья рассказало об отдыхе детей в летнем лагере «Лесная поляна» Министерство социального развития Московской области

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Дети из 13 округов Подмосковья отдыхают в летнем лагере «Лесная поляна». Каждый день они участвуют в тематических мероприятиях, состязаниях, творческих конкурсах и других активностях. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Педагоги учитывают различные интересы отдыхающих, поэтому ребятам предлагают интеллектуальные, творческие и спортивные задания. Каждая смена длится 21 день, первая завершится 17 июля.

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В ведомстве уточнили, что в «Лесной поляне» отдыхают ребята из 13 округов: Наро-Фоминска, Раменского, Шатуры, Орехово-Зуева, Ступина, Егорьевска, Луховиц, Королева, Чехова, Можайска, Балашихи, Серпухова и Сергиева Посада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дети из малообеспеченных семей смогут отдохнуть в летних лагерях бесплатно.

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