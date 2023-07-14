Подмосковье 14 июля 2023, 13:30 Минсоцразвития Подмосковья рассказало об отдыхе детей из ДНР в лагерях на Черноморском побережье Министерство социального развития Московской области

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Дети из ДНР отправятся в лагеря на Черноморское побережье уже 20 июля. На смену поедут 400 ребят. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева добавила, что дети централизованно доедут от дома до места отдыха. Смена пройдет в спортивно-оздоровительном лагере с собственным пляжем.

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Для отдыхающих подготовили все необходимое: сбалансированное пятиразовое питание, спортивные игры и соревнования, дискотеки, квесты и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дети из малообеспеченных семей смогут отдохнуть в летних лагерях бесплатно.

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