Подмосковье 09 августа 2023, 16:52 Минсоцразвития Подмосковья рассказало об отдыхе детей из ДНР в лагере в Крыму Министерство социального развития Московской области

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Летний оздоровительный заезд в детском лагере «Прометей» в Крыму завершился 9 августа. Как сообщили в Министерстве социального развития Московской области, среди отдыхающих были и дети из Донецкой Народной Республики.

«Порядка 400 ребят из ДНР провели три насыщенные недели на берегу Черного моря, сейчас их централизованно доставляют до дома автобусами и поездом», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

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В Минсоцразвития добавили, что с ребятами работали опытные педагоги и вожатые. Большое внимание сотрудники уделили распорядку дня детей, физической активности и рациону питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке одаренных детей. По словам главы региона, школьников, которые показывают высокие результаты, необходимо мотивировать.

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