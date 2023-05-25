Подмосковье 25 мая 2023, 14:24 Минсоцразвития Подмосковья рассказало об изменениях в оформлении субсидий на оплату жилья и ЖКУ Пресс-служба Минсоцразвития МО

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Свыше 119 тысяч жителей Подмосковья получают субсидии для оплаты жилья или коммунальных услуг. Для ее назначения рассчитывается совокупный доход семьи или одиноко проживающего человека за шесть месяцев до подачи заявления.

Как рассказали в Минсоцразвития, ранее для определения совокупного дохода также учитывали шестимесячный период, но его расчет начинался за шесть месяцев до подачи заявления. Изменения вступили в силу 1 апреля этого года.

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Жители могут подать заявление на получение поддержки на «Госуслугах». Для этого нужно предоставить паспорт заявителя и членов семьи, реквизиты банка и номер счета и другие документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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