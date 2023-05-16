Подмосковье 16 мая 2023, 16:39 Минсоцразвития Подмосковья рассказало об использовании инновационных технологий в реабилитации детей Дарья Погорельцева

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Аппарат «Корвит», который также называют «космическими ботинками», используют для реабилитации детей в Подмосковье. Он имитирует опорную нагрузку и улучшает кровообращение, работу вестибулярного аппарата и мозга.

Как рассказала глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева, современное оборудование позволяет детям делать большие успехи в реабилитации.

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«Такое оборудование уже есть в Комплексных центрах социального обслуживания и реабилитации в Орехово-Зуеве, Егорьевске, Балашихе, Коломне и Ногинске», — добавила она.

Так, Руслан Бочин из Орехово-Зуева с детским церебральным параличом смог научиться самостоятельно ходить. Сейчас он посещает массаж, ЛФК и занимается на «Коврите».

«Без помощи мамы Руслан не стремился ходить. Но специалисту по лечебной физкультуре комплексного центра социального обслуживания и реабилитации „Орехово-Зуевский“ Ирине Федоровой только за один месяц занятий удалось вытянуть Руслана из безэмоционального состояния», — рассказали в центре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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