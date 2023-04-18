Подмосковье 18 апреля 2023, 16:56 Минсоцразвития Подмосковья рассказало о доступной помощи в реабилитации детей Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

Центры социального обслуживания и реабилитации детей Московской области проводят занятия в «Интерактивной песочнице». Во время игры ребята развивают свои творческие способности и моторику рук.

«В нашем регионе более 15 тысяч детей ежегодно обслуживаются в центрах социального обслуживания и реабилитации», — сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Реклама

Ребята могут создавать различные композиции и фигуры из кинетического песка. Они могут пользоваться инструментами, которые помогают им воплощать свои идеи и фантазии. Психолог Центра социального обслуживания и реабилитации «Волоколамский» Анна Дмитриевна заявила, что детям нравится заниматься в песочнице.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Московской области. В стадии работ и капитального ремонта находятся более 170 учреждений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».