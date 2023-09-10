Подмосковье 10 сентября 2023, 04:00 Минсоцразвития Подмосковья напомнило о выплатах пенсионерам с 50-летним трудовым стажем Министерство социального развития Московской области

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Жители Подмосковья, которые имеют 50-летний трудовой стаж, но при этом не отмеченные госнаградами и статусами «Ветеран труда», «Инвалид» и другими, могут рассчитывать на ежемесячные денежные выплаты. Размер пособия составляет 1129 рублей.

Как сообщили в Минсоцразвития Подмосковья, выплаты назначают с первого числа месяца, следующего после обращения. Для получения ЕДВ необходимо предоставить паспорт, пенсионное удостоверение, подтверждения трудового стажа и банковские реквизиты.

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Также в ведомстве добавили, что в Одинцове и Истре получателями ежемесячной денежной выплаты являются 940 пенсионеров. Оформить заявление можно на региональном портале госуслуг.

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