Подмосковье 12 декабря 2023, 13:25 Минсоцразвития назвало количество трудоустроенных в Подмосковье инвалидов Министерство социального развития Подмосковья

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В Московской области насчитывается свыше 55 тысяч трудоустроенных инвалидов. Из них около 10 тысяч работают на квотируемых местах, например, подсобными рабочими и комплектовщиками. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

«Есть среди жителей с инвалидностью и те, кто выбирает работу на фрилансе. Количество свободных вакансий для жителей с инвалидностью в настоящее время составляет порядка 1,8 тысячи», — рассказала министр.

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Предприятия со штатом более 35 человек должны выделить квоту для трудоустройства инвалидов. Людям с ограниченными возможностями здоровья могут получить помочь в поиске работе и в центре занятости Подмосковья. С начала года в него обратились около двух тысяч инвалидов.

Вакансии можно посмотреть на портале «Работа в России».

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