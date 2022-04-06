Минсельхозпрод пригласил к сотрудничеству локальных поставщиков Подмосковья

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области в очном формате проведет конференцию для локальных поставщиков Центрального региона с представителями компании «Магнит». Мероприятие намечено на 27 апреля 2022 года.

Конференция будет состоять из двух частей. Первая часть будет занята презентацией текущей стратегии, приоритетов торговой компании и основных способов взаимодействия с производителями. Вторая часть будет посвящена закупочной сессии. Она пройдет в формате индивидуального общения с представителем отдела торговой сети.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал о том, что в рамках мероприятия производители смогут представить свою продукцию, обсудить механизмы и условия сотрудничества с представителями торговой сети. Кроме того, обсудят вопросы совершенствования производственных процессов для оптимизации продаж продукции на полках торговых сетей, требования по ассортименту, объему, фасовке, рассказал министр.

К участию в конференции приглашаются поставщики и производители Московской области по следующим направлениям: «Напитки и бакалея», «Свежие продовольственные товары», «Фрукты и овощи», «Ультрасвежие продовольственные товары», «Хлебобулочные и кондитерские изделия».

Мероприятие бесплатное и пройдет в Доме правительства Московской области по адресу: Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1. Заявки на участие принимаются в срок до 25 апреля 2022 года по электронной почте: DeevaSE@mosreg.ru