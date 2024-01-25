Подмосковье 25 января 2024, 17:12 Минсельхозпрод Подмосковья провел встречу с ассоциацией «Народный фермер» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Министерство сельского хозяйства Московской области провело рабочую встречу с представителями ассоциации «Народный фермер». Мероприятие посетили около 50 человек.

«Мы стараемся уделять должное внимание фермерам, которые осуществляют свою деятельность в Подмосковье, помогать и поддерживать их начинания. Важно обсудить все возникающие вопросы и подробно разъяснить сельхозтоваропроизводителям пути решения проблем», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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По его словам, личные встречи с фермерами позволяют найти оптимальные решения для развития сельского хозяйства.

Фермерам рассказали о порядке предоставления земельных участков, напомнили преимущества программы «Подмосковные 10 га», а также актуальные каналы сбыта продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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