Подмосковье 27 декабря 2022, 15:13 Минсельхозпрод Подмосковья получил премию губернатора за успехи в цифровизации

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Премию губернатора «Прорыв года» за успехи в цифровизации вручили Министерству сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. В этом году ведомство запустило несколько удобных онлайн-сервисов.

«Одно из главных достижений этого года — запуск сервиса по подбору земель сельскохозяйственного назначения. Теперь производители региона смогут оформить заявку на получение земли, не выходя из дома», — сказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. Он поздравил коллег с губернаторской премией.

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Еще одно большое достижение министерства сельского хозяйства и продовольствия региона — это запуск новой услуги по размещению мобильных объектов торговли. Теперь сделать это можно просто и очень быстро, без бумажной волокиты и лишних согласований. Уже более 100 договоров на работу фудтраков, тележек и автолавок заключено в Подмосковье с помощью нового сервиса.

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Следующая новая услуга в цифровом формате — это «Запись к ветеринару». Ею воспользовались уже более 22 тысяч владельцев домашних животных. К проекту присоединились 45 государственных ветеринарных клиник.

В Минсельхозпроде отметили, что в этом году в номинации «Лучший в сельском хозяйстве» одержал победу городской округ Луховицы. Это известный аграрный край, но славится он не только своими овощами, фруктами и ягодами. Недавно глава муниципалитета Сергей Тимохин доложил губернатору Андрею Воробьеву об увеличении производства самолетов и бронежилетов.

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