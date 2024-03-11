Подмосковье 11 марта 2024, 12:42 Минсельхозпрод Подмосковья напомнил способы защитить питомцев от клещей Медиасток.рф

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминает о необходимости защитить питомцев от клещей. Сезон активности этих насекомых начинается при температуре от +10 градусов.

Чтобы защитить питомцев от клещей, можно использовать таблетки, ошейники, а также специальные шампуни и спреи. Также важно осматривать животных во время прогулок и после них.

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«Клещи являются переносчиками одноклеточных паразитов, крайне опасных для домашних животных, в частности для собак. В прошлом году ветеринарные клиники региона провели более тысячи микроскопических исследований биоматериалов собак», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

По его словам, более чем в половине случаев врачи обнаружили возбудитель пироплазмоза.

Жителям Подмосковья напоминают, что первые симптомы после укуса клеща проявляются через два-три дня. Если у питомца наблюдается апатия, ухудшение аппетита и повышение температуры, следует незамедлительно обратиться в ветклинику.

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