19 декабря 2023, 13:43
Минсельхозпрод Подмосковья напомнил правила выбора безопасной алкогольной продукции
В новогоднюю ночь алкогольные напитки стоят почти на каждом столе. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило основные правила, которые помогут выбрать качественный и безопасный продукт.
В ведомстве уточнили, что алкоголь нельзя покупать в местах несанкционированной торговли. Покупать товар следует только в магазинах с лицензией. Также жителям Подмосковья напомнили, что продажа алкоголя в интернете запрещена.
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«В Московской области создан простой и прозрачный механизм получения лицензии для реализации алкогольной продукции. Подать заявление можно через региональный портал государственных услуг», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
В магазинах оплачивать алкогольную продукцию можно только через кассу, так как продажа товара в торговой сети предусматривает ее регистрацию в единой государственной автоматизированной информационной системе.
Помимо этого, необходимо убедиться, что на упаковке присутствует федеральная или акцизная марка со штрихкодом и информацией о производителе, наличии лицензии и дате розлива.
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Алкоголь
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