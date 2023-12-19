Подмосковье 19 декабря 2023, 13:43 Минсельхозпрод Подмосковья напомнил правила выбора безопасной алкогольной продукции Unsplash

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В новогоднюю ночь алкогольные напитки стоят почти на каждом столе. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило основные правила, которые помогут выбрать качественный и безопасный продукт.

В ведомстве уточнили, что алкоголь нельзя покупать в местах несанкционированной торговли. Покупать товар следует только в магазинах с лицензией. Также жителям Подмосковья напомнили, что продажа алкоголя в интернете запрещена.

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«В Московской области создан простой и прозрачный механизм получения лицензии для реализации алкогольной продукции. Подать заявление можно через региональный портал государственных услуг», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В магазинах оплачивать алкогольную продукцию можно только через кассу, так как продажа товара в торговой сети предусматривает ее регистрацию в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Помимо этого, необходимо убедиться, что на упаковке присутствует федеральная или акцизная марка со штрихкодом и информацией о производителе, наличии лицензии и дате розлива.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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