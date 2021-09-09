Минсельхозпрод обсудил развитие сети магазинов «Лента» в Подмосковье

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области состоялась рабочая встреча с представителями торговой сети «Лента». На ней были затронуты вопросы, касающиеся покупки «Биллы Россия».

«Торговая марка „Билла Россия“ прекратит свое существование. А „Лента“ благодаря покупке 161 этих супермаркетов, 28 из которых находятся в Подмосковье, увеличит сеть супермаркетов более чем вдвое», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он отметил, что «Лента» станет вторым игроком по числу супермаркетов на российском рынке ритейла с площадью около 840 квадратных метров.

Помимо этого, на встрече были затронуты вопросы переоформления лицензий на реализацию алкогольной продукции в связи с приобретением магазинов, а также проведения на прилегающей к гипермаркетам территории фермерских рынков выходного дня.

Одна из важных тем была посвящена экологии. В частности, собравшиеся обсудили размещение в помещения торговых объектов контейнеров по сбору отработанных элементов питания и экопунктов по приему пластиковой тары для последующей переработки.

В Московской области расположены 14 гипермаркетов сети «Лента», 22 супермаркета и три распределительных центра. По словам министра, они дают работу более 4,3 тысячи жителям Подмосковья.