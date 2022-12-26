Подмосковье 26 декабря 2022, 22:51 Минсельхозпрод Московской области помог организовать строительство колодца в Волоколамском округе

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области помогло организовать строительство колодца в Волоколамском округе. Ранее жители деревни Еднево обратились с просьбой обеспечить населенный пункт питьевой водой.

«Основная масса домов в деревне с нецентрализованным водоснабжением, воду получают с помощью собственных скважин и колодцев. Новый колодец глубиной 22 метра обеспечит водоснабжением 132 сельских жителей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

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Жители деревни отправили запрос на строительство шахтного колодца через портал «Добродел». Данный вид колодцев является наиболее распространенным типом водозабора. Он прост в эксплуатации, а также служит надежным источником хозяйственной и питьевой воды долгое время. Возведение объекта находилось под контролем Минсельхозпрода Московской области.

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В ноябре стало известно, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что это важный инвестиционный проект, а предприятие, где его реализуют является современным и автоматизированным.

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