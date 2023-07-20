20 июля 2023, 14:05
Минсельхозпрод и комбайновый завод подписали соглашение об обеспечении Подмосковья техникой
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов и первый заместитель генерального директора «Ростсельмаша» подписали соглашение о сотрудничестве на научно-практическом форуме «Агрополигон-2023».
Согласно договору, комбайновый завод обеспечит Московскую область сельскохозяйственной техникой. Отмечается, что «Ростсельмаш» входит в число крупнейших предприятий по производству оборудования. В частности, приобрести можно зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, самоходные косилки и многое другое.
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«Заключая подобные соглашения, мы обеспечиваем рост экономического потенциала, повышение технической конкурентоспособности и технологической модернизации агропромышленного комплекса региона», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
По его словам, комбайновый завод окажет поддержку подмосковным товаропроизводителям и предоставит скидку 5% на покупку любой техники.
Ранее стало известно, что аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Губернатор Андрей Воробьев подписал такое соглашение с компанией «Росагролизинг» на ПМЭФ-2023.
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Сельское хозяйство
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