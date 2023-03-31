Подмосковье 31 марта 2023, 10:46 Минсельхоз запустил серию видео об ответственном отношении к животным в 400 автобусах Подмосковья

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области запустило серию видеороликов об ответственном отношении к животным в 400 автобусах «Мострансавто». Так, жителям напоминают, как чипировать питомцев, что делать с безнадзорной собакой и многое другое.

«Кроме того, мы обращаем внимание на то, чем опасен самовыгул домашних животных. Госветслужба Подмосковья создает все условия для своевременной вакцинации, проведения чипирования и наблюдения за животными», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Трансляция видео на медиаэкранах автобусов является эффективным способом информирования жителей. Ежедневно транспортом компании пользуются сотни тысяч пассажиров.

«Надеемся, что серия видеороликов поможет повысить грамотность и информированность пассажиров в таком важном вопросе, как ответственное отношение к животным», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

В видеороликах также указаны адреса приютов, где можно взять домашнего питомца. Материалы будут транслироваться до конца лета.

Новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье. Об этом на заседании областного правительства заявил губернатор Андрей Воробьев.

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