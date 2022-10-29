Минсельхоз Подмосковья получил почти 250 заявок на размещение мобильных торговых объектов | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 20:47 Минсельхоз Подмосковья получил почти 250 заявок на размещение мобильных торговых объектов

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В Министерство сельского хозяйства Московской области поступило 244 заявки на предоставление мест под размещение мобильных торговых объектов в 25 городских округах. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

«Самый популярный вид торговли — по-прежнему тележки, подано уже 160 заявок на размещение тележек с мороженым, кукурузой, хот-догами и кофе. На втором месте — фуд-траки, следующие по популярности автолавки. Уже заключено 90 договоров с предпринимателями», — сказал Георгий Филимонов.

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В автолавках продают овощи, фрукты, мясную гастрономию, хлебобулочные изделия, мед и продукцию пчеловодства. Всего уже размещено девять мобильных торговых объектов, отметил зампред.

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Выбрать место для тележки или фуд-трака можно онлайн — на портале «Госуслуги Московской области». Услуга доступна в разделе «Развитие бизнеса». Объект можно разместить на уже внесенной в схему точке всего за семь дней, а на новом месте — за 18 дней, пояснили в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации.