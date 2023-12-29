Подмосковье 29 декабря 2023, 16:12 Минприроды России отметило успехи Подмосковья в реализации проекта «Чистая страна» Unsplash

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Минприроды России подвело итоги реализации федерального проекта «Чистая страна». За год Подмосковье продемонстрировало значительные успехи: в четырех округах рекультивировали бывшие мусорные полигоны «Ядрово», «Заволенье», «Талдомский» и «Поварово».

«В Подмосковье все объекты были причислены к категории „наиболее опасные“. Субъект испытывал колоссальную нагрузку: на свалки на протяжении десятилетий свозились бытовые отходы из постоянно растущей Москвы», — отметили в министерстве.

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Всего с начала реализации федерального проекта в России рекультивировали 111 полигонов и свалок, 53 из них — в 2023 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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