Подмосковье 15 сентября 2023, 15:35 Минобразования Подмосковья: всероссийские проверочные работы начались в колледжах Министерство образования Московской области

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Подмосковные студенты присоединятся к всероссийским проверочным работам для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования. Тестирования пройдут с 15 сентября по 7 октября.

В Министерстве образования Московской области уточнили, что ВПР проводятся с 2021 года. В работе принимают участие обучающиеся первого курса. Помимо этого, студенты всех профессиональных образовательных организаций региона напишут метапредметную работу.

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Работы студентов проверяют независимые эксперты. Образовательные организации смогут ознакомиться с аналитическими материалами в личных кабинетах в Федеральной информационной системе оценки качества образования.

«Результаты ВПР СПО могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования образовательного процесса и анализа состояния качества образования», — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, к 1 сентября самую большую школу Подмосковья открыли в Одинцове — теперь это современное пространство для 2,2 тысячи ребят. Старт учебному году в ней дали Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев.

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