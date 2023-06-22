Подмосковье 22 июня 2023, 14:40 Минобразования Подмосковья призвало соблюдать технику безопасности при купании Министерство образования Московской области

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По данным Министерства образования Подмосковья, в июне уже несколько детей утонули в водоемах региона. В ведомстве призвали отказаться от плавания в запрещенных местах и строго соблюдать технику безопасности.

Дети не должны посещать водоемы без сопровождения взрослых — отсутствие наблюдения со стороны старших чаще всего приводит к трагическому исходу. Не рекомендуется купаться на необорудованных водоемах, ведь в случае чрезвычайной ситуации помочь ребенку будет некому. Игры на воде, прыжки в воду также представляют опасность травм и более серьезных последствий.

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Если беда все же случилась, в Московской области действует единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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