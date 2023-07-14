Подмосковье 14 июля 2023, 10:15 Минобразования Подмосковья пригласило школьников на Национальную технологическую олимпиаду Unsplash

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Регистрация на всероссийскую технологическую олимпиаду началась для старшеклассников Подмосковья. Победители получат дополнительные баллы на ЕГЭ и другие льготы при поступлении в вуз.

В Министерстве образования Подмосковья уточнили, что участвовать в олимпиаде могут учащиеся с восьмого по 11-й класс. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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В новом учебном году для школьников будут доступны пять новых компетенций: «Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы», «Цифровое месторождение», «Цифровая гидрометеорология», «Квантовый инжиниринг» и «Инфохимия». Среди бонусов для победителей — 100 баллов ЕГЭ и другие льготы при поступлении в вуз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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