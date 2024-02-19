Подмосковье 19 февраля 2024, 10:26 Минобразования Подмосковья: победители всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» получат премии МЕДИАСТОК.РФ

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Победители всероссийского конкурса профмастерства среди работников сферы допобразования «Сердце отдаю детям» будут получать денежную премию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Мы ввели эту выплату впервые, чтобы поддержать наших талантливых педагогов дополнительного образования. Вознаграждение в размере 100 тыс рублей получат победители девяти номинаций», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Помимо этого, из числа лидеров выберут абсолютного победителя, который получит дополнительные 100 тысяч рублей.

Напомним, что региональный конкурс проводится в три этапа: муниципальный, региональный заочный и региональный очный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. Сейчас в Московской области насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

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