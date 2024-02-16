16 февраля 2024, 14:24
Минобразования Подмосковья напомнило об упрощенном порядке зачисления в первые классы
Воспитанники детских садов, входящих в состав образовательных комплексов, могут поступить в начальную школу в упрощенном формате. Об этом напомнили в Министерстве образования Московской области.
«Перевод происходит в начальную школу того же образовательного комплекса, куда ребенок ходит в детский сад. Для этого необходимо только написать заявление и передать его воспитателю. Это быстро и удобно, а зачисление в первый класс происходит автоматически», — рассказала о вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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Такой порядок зачисления в первый класс максимально комфортный для родителей будущих школьников. Воспитанники сразу зачисляются в образовательный комплекс, а дополнительные документы приносить не нужно. При этом адрес регистрации ребенка не важен — при наличии заявления от родителей место в школе обеспечено.
Если родители хотят отправить детей в другую школу, такая возможность появится с 1 апреля на РПГУ.
Открытие 39 школ и 34 детских садов запланировали в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, это требует серьезного подхода к укомплектованию новых учебных заведений и привлечению педагогов в образовательную систему.
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