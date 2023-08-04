Подмосковье 04 августа 2023, 13:51 Минобразования Подмосковья напомнило о всероссийском экономическом диктанте 11 октября Unsplash

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Ежегодный всероссийский экономический диктант пройдет 11 октября. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Ключевой целью проекта является определение и повышение уровня экономической грамотности среди граждан, а также развитие интеллектуального потенциала молодежи. Диктант пройдет в формате тестового задания для учащихся старших классов и студентов вузов.

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Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте мероприятия.

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