Подмосковье 25 декабря 2023, 17:01 Минобразования Подмосковья напомнило о проведении всероссийского опроса «Классная страна» Unsplash

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Жителям Подмосковья предложили принять участие во всероссийском анкетировании проекта «Классная страна». В Министерстве образования Московской области напомнили, что опросы могут пройти как взрослые, так и дети.

Опросы проводит АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Пройти тестирования можно онлайн.

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Первый опрос «Живу в классной стране!» предназначен для детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Анкетирование позволит узнать мнение и предпочтения молодых людей, их интересы и потребности. Принять участие можно по ссылке.

Опрос «Я — житель своей страны!» рассчитан для людей старше 18 лет. Пройти его можно по ссылке.

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