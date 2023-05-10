Подмосковье 10 мая 2023, 13:28 Минобразования Подмосковья напомнило о пригласительном этапе Всероссийской олимпиады школьников ОЦ "Взлёт"

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Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников продолжается в Подмосковье. В нем могут поучаствовать учащиеся с третьего по 10-й класс, а также родители и учителя.

Как рассказали в Минобразовании, тур по биологии пройдет с 15 по 17 мая, по математике — с 18 по 20 мая, а по информатике — с 25 по 26 мая.

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«Каждый тур стартует в 10:00 в дату начала, указанную в расписании, и заканчивается в 20:00 даты окончания. Приступить к выполнению заданий можно в любой момент в этот промежуток», — добавили в министерстве.

Пройти регистрацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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