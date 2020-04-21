    21 апреля 2020, 14:19

    Минобр Подмосковья: какие изменения в экзаменах и олимпиадах ждут школьников в этом году

    Анастасия Аброськина

    Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, кажется, во все сферы жизни. К каким изменениям в ЕГЭ и ОГЭ пора подготовиться школьникам Подмосковья — рассказали в Министерстве образования региона.
    Минобр Подмосковья: какие изменения в экзаменах и олимпиадах ждут школьников в этом году

    Основной государственный экзамен ученикам девятых классов предстоит написать в этом году только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Все дисциплины по выбору отменяются. Сдачу ОГЭ организуют с 9 июня по 31 июля, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

    Сейчас точные даты определяются — о них мы обязательно сообщим уже в ближайшие дни. Единый государственный экзамен пройдет штатно, но чуть позже, чем в прошлые годы

    Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что первый экзамен ЕГЭ ребята предварительно напишут 8 июня.

    Всероссийские проверочные работы

    Всероссийские проверочные работы (ВПР) переносят на начало следующего учебного года. Их напишут ребята, которые сейчас учатся в классах с четвертого по восьмой и в десятом.

    За работы не выставят оценки, а полученные результаты будут использовать для корректировки образовательного процесса

    Ирина Каклюгина.

    Всероссийская олимпиада школьников

    Кроме того, в этом учебном году отменяется и заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников.

    В итоге ученики одиннадцатых классов, набравшие проходной балл для участия в финале, признаются призерами. Им выдадут соответствующие дипломы.

    «Остальные участники регионального этапа, которые набрали проходной балл, смогут сразу участвовать в заключительном этапе олимпиады в 2021 году», — рассказала Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что сделать это удастся уже без обязательного участия в школьном, муниципальном и региональном этапах.