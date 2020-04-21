Минобр Подмосковья: какие изменения в экзаменах и олимпиадах ждут школьников в этом году

Основной государственный экзамен ученикам девятых классов предстоит написать в этом году только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Все дисциплины по выбору отменяются. Сдачу ОГЭ организуют с 9 июня по 31 июля, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Сейчас точные даты определяются — о них мы обязательно сообщим уже в ближайшие дни. Единый государственный экзамен пройдет штатно, но чуть позже, чем в прошлые годы Ирина Каклюгина.

Она добавила, что первый экзамен ЕГЭ ребята предварительно напишут 8 июня.

Всероссийские проверочные работы

Всероссийские проверочные работы (ВПР) переносят на начало следующего учебного года. Их напишут ребята, которые сейчас учатся в классах с четвертого по восьмой и в десятом.

За работы не выставят оценки, а полученные результаты будут использовать для корректировки образовательного процесса Ирина Каклюгина.

Всероссийская олимпиада школьников

Кроме того, в этом учебном году отменяется и заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников.

В итоге ученики одиннадцатых классов, набравшие проходной балл для участия в финале, признаются призерами. Им выдадут соответствующие дипломы.

«Остальные участники регионального этапа, которые набрали проходной балл, смогут сразу участвовать в заключительном этапе олимпиады в 2021 году», — рассказала Ирина Каклюгина.

Она добавила, что сделать это удастся уже без обязательного участия в школьном, муниципальном и региональном этапах.