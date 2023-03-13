Подмосковье 13 марта 2023, 16:24 Минобороны впервые представило подмосковный парк «Патриот» на международной туристической выставке

Читать 360tv в

Министерство обороны России впервые представило подмосковный парк «Патриот» на крупнейшей международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве. Мероприятие продлится до 15 марта в «Экспоцентре».

«Парк „Патриот“ — огромнейший комплекс, и показать все его объекты в рамках выставки не представляется возможным. На выставке продемонстрированы главные объекты, в том числе — международный конгрессно-выставочный центр», — отметил генеральный директор парка Вячеслав Ахмедов.

Реклама

За 8,5 лет количество туристических объектов парка возросло до 22. На выставке «Интурмаркет» парк продемонстрирует все, что делает для приобщения молодежи к патриотическому воспитанию.

Реклама

«В парке сделано много для того, чтобы посетители отдохнули, получили заряд бодрости, энергии. Много мероприятий проводится для посетителей с детьми. Создан тренажерный комплекс для детей, где они могут пострелять, побегать, позаниматься военными дисциплинами», — добавил Ахмедов.

На выставке в «Экспоцентре» «Патриот» представил музейно-храмовый комплекс, состоящий из главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации и иммерсионного музея Великой Отечественной войны «Дорога Памяти». Особенностью стенда подмосковного парка стали отреставрированный танк Т-37а и военный мотоцикл «Днепр» МВ-650 М 1.

Отмечается, что в работе коллективного стенда парка «Патриот» на выставке «Интурмаркет» также приняли участие представители международного военно-технического форума «АРМИЯ-2023», организатор спортивных массовых событий «Лига Героев» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о возможностях туризма в Московской области. Он напомнил, что выбрать пляж, место для рыбалки, отдых в отеле и многое другое можно на сайте welcome.mosreg.ru.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».