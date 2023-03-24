Подмосковье 24 марта 2023, 13:18 Русское общество оценщиков отметило 30-летний юбилей в Подмосковье

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Ассоциация «Русское общество оценщиков» отметила 30-летний юбилей в Подмосковье. Организация занимается развитием и совершенствованием оценочной деятельности и повышения ее качества.

В рядах ассоциации — три тысячи профессионалов, которые работают по всей России. Они вносят большой вклад в развитие оценочной деятельности, выступают с законодательными инициативами и защищают интересы потребителей услуг.

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В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Минимущества региона. Они поздравили специалистов с праздником и пожелали успехов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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