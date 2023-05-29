Подмосковье 29 мая 2023, 15:17 Минобимущество проведет вебинары по земельным услугам 7 июня Фото Минимущества

Читать 360tv в

Специалисты министерства имущественных отношений Московской области проведут серию вебинаров по земельным услугам. Мероприятия состоятся 7 июня в 13:00.

«В наших вебинарах принимают участие физические и юридические лица, которые могут с помощью данного сервиса получить квалифицированную помощь в любом удобном для себя месте, без личного визита в орган власти», — рассказала министр Наталья Адигамова.

Реклама

Во время вебинаров его участники смогут задать вопросы. На онлайн-мероприятиях расскажут о выдаче разрешения на использование земельного участка в Подмосковье, на размещение объектов на землях, госсобственность на которые не разграничена, о предоставлении информации о недвижимости в муниципальной собственности для аренды, о выписках из реестров и других услугах.

Для участия в вебинарах следует зарегистрироваться на портале госуслуг, зайти в раздел «Земля и стройка» — «Имущественные отношения», далее выбрать интересующую вас услугу и зарегистрироваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».